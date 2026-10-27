Чи повинен роботодавець платити зарплату мобілізованому працівнику: суд дав відповідь

Після набрання чинності Законом № 2352-IX роботодавців звільнили від обов’язку зберігати середній заробіток за працівниками, що служать в армії.

Працівники, яких призвали або які добровільно вступили на військову службу, під час особливого періоду мають право на збереження місця роботи та посади. Однак, як пише Судово-юридична газета, із 19 липня 2022 року роботодавці більше не зобов’язані виплачувати їм середній заробіток. Такий підхід підтверджує судова практика, зокрема рішення Верховного Суду.

Місце роботи та посада залишаються за працівником

Так, у постанові від 12 лютого 2025 року у справі № 757/31954/23-ц Верховний Суд наголосив, що за працівниками, які уклали контракт на проходження військової служби під час особливого періоду, зберігаються місце роботи та посада.

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Ця гарантія діє до завершення особливого періоду або до дня фактичного звільнення військовослужбовця зі служби. Вона поширюється на працівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також фермерських господарств, сільськогосподарських виробничих кооперативів і фізичних осіб-підприємців.

Цивільно-правовий договір не завжди позбавляє працівника трудових гарантій

В одній із справ суди розглядали спір чоловіка з підприємством, з яким він формально уклав цивільно-правовий договір. Позивач вимагав визнати відносини трудовими, поновити його на роботі, внести відповідний запис до трудової книжки та виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Чоловік стверджував, що фактично працював пресувальником у межах основної діяльності підприємства, а договір не визначав конкретного обсягу робіт чи кінцевого результату.

Крім того, гроші йому виплачували регулярно – двічі на місяць, одночасно зі штатними працівниками. На його думку, роботодавець безпідставно оформив трудові відносини як цивільно-правові, позбавивши його гарантій, передбачених трудовим законодавством.

Суд встановив, що договір не передбачав конкретного кінцевого результату, а фактичні відносини мали ознаки трудових. Після призову чоловіка на строкову військову службу роботодавець припинив із ним відносини. Суд визнав такі дії неправомірними та поновив працівника на роботі.

Водночас рішення ухвалювали з урахуванням редакції частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України, яка діяла на той час. До 19 липня 2022 року ця норма передбачала збереження за працівником не лише місця роботи та посади, а й середнього заробітку.

Із 19 липня 2022 року правила виплати середнього заробітку змінилися

Після набрання чинності Законом № 2352-IX роботодавців звільнили від обов’язку зберігати середній заробіток за працівниками, призваними або прийнятими на військову службу.

Верховний Суд у низці справ роз’яснив, що до 18 липня 2022 року включно за такими працівниками зберігалися місце роботи, посада та середній заробіток. Починаючи з 19 липня 2022 року закон гарантує лише збереження місця роботи й посади.

Суд відмовив у виплаті середнього заробітку працівниці Нацгвардії

Також наводиться приклад: працівниця ПрАТ "Охтирський пивоварний завод", яка з 17 лютого 2022 року проходила військову службу у військовій частині Національної гвардії, оскаржила наказ про припинення виплати середнього заробітку. До липня 2022 року підприємство продовжувало виплачувати їй ці кошти, однак після набрання чинності Законом № 2352-IX виплати припинили. Суд відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що з 19 липня 2022 року закон не зобов’язує роботодавця зберігати середній заробіток за працівником, який проходить військову службу.

Апеляційний суд скасував рішення про стягнення середнього заробітку

Аналогічний спір розглядали в іншій справі. Суд першої інстанції частково задовольнив позов мобілізованого працівника та зобов’язав виплатити йому середній заробіток за період після 19 липня 2022 року.

Проте Запорізький апеляційний суд скасував рішення в цій частині. Судді дійшли висновку, що після набрання чинності Законом № 2352-IX роботодавець більше не має обов’язку виплачувати мобілізованому працівнику середній заробіток.

Таку саму позицію суд зайняв у справі № 331/488/24, відмовивши в позові про визнання незаконним наказу щодо припинення нарахування середнього заробітку з 19 липня 2022 року.

Чим компенсується скасування виплат від роботодавця

У своїй постанові від 23 жовтня 2024 року Верховний Суд звернув увагу, що після скасування обов’язку роботодавців зберігати середній заробіток військовослужбовці отримують грошове забезпечення за місцем проходження служби. Суд, зокрема, послався на постанову Кабінету Міністрів України № 168 від 28 лютого 2022 року, яка регулює окремі виплати військовослужбовцям під час воєнного стану.

Що це означає для мобілізованих працівників

Судова практика чітко розмежовує два періоди. До 18 липня 2022 року включно роботодавець мав зберігати за працівником, призваним або прийнятим на військову службу, місце роботи, посаду та середній заробіток.

Із 19 липня 2022 року за працівником зберігаються місце роботи й посада, але роботодавець більше не зобов’язаний нараховувати та виплачувати середній заробіток.

Інші судові справи щодо мобілізації

Нагадаємо, Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав законним внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів інформації про порушення чоловіком правил військового обліку.

Це стосується випадку, коли група оповіщення не змогла вручити йому повістку особисто та залишили її у поштовій скриньці. Йшлося, що 13 січня 2026 року чоловіка намагалися оповістити про необхідність з’явитися до ТЦК та СП, але двері ніхто не відчинив, тому повістку залишили у поштовій скриньці.

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