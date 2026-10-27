Російські бомбардувальники Ту-95МС 'засвітились' над двома морями: що відомо

Під час польоту бомбардувальники дозаправлялися в повітрі, а на окремих ділянках їх супроводжували іноземні винищувачі.

Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили політ над нейтральними водами Берингового та Чукотського морів, який тривав понад 13 годин. Під час польоту літаки дозаправлялися в повітрі та перебували під супроводом винищувачів Су-35С. Про це повідомило Міністерство оборони Росії.

За даними російського військового відомства, плановий політ відбувся в понеділок, 26 жовтня. У ньому брали участь два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, що належать до Дальньої авіації Повітряно-космічних сил Росії.

"Тривалість польоту становила понад 13 годин. Літаки супроводжували винищувачі Су-35С Повітряно-космічних сил", – йдеться в повідомленні міністерства.

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Російські військові також заявили, що на окремих ділянках маршруту бомбардувальники супроводжували винищувачі іноземних країн.

У російському військовому відомстві повідомили, що екіпажі дальньої авіації нібито регулярно здійснюють польоти над нейтральними водами Північного Льодовитого океану, Північної Атлантики, Тихого океану, Балтійського та Чорного морів.

За твердженням представників Міноборони Росії, усі польоти Повітряно-космічних сил країни виконуються відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору.

Бойова авіація РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російська бойова авіація зберігає значний потенціал для виконання бойових завдань, проте не всі літаки із загальної чисельності готові до бойового вильоту - частина перебуває на ремонті, проходить модернізацію або має обмежений технічний ресурс.

За оцінкою ГУР МО України, на кінець 2025 року РФ мала близько 125 літаків Cy-34 i Cy-34M, 140-145 одиниць Cy-30M2, Су-30СМ та Су-30CM2, 135-140 літаків Су-35С та близько 20 одиниць Су-57.

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