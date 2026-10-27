Армія США закуповує нові гіперзвукові ракети, які здатні обходити майже будь-яке ППО

Вартість контракту з компанією Lockheed Martin становить 694 мільйони доларів.

ВПС США підписали контракт з компанією Lockheed Martin на суму 694 мільйони доларів на оперативне виробництво та розгортання гіперзвукових ударних ракет, пише Forbes.

Як зазначив міністр ВПС Трой Мейнк, це дозволить перевести ракету "зі стадії випробувань у серійне виробництво". Він також сказав, що такі ракети дозволяють долати найсучасніші системи ППО.

Автори зазначили, що йдеться про ракети AGM-183A ARRW із системою повітряного запуску. Їхні випробування тривають з 2019 року. Тепер, після підписання контракту, Lockheed Martin запустить ракету в серійне виробництво для використання у військових цілях. Як зазначив начальник штабу ВПС США, генерал Кен Вілсбах, ARRW розширює можливості США "утримувати цілі під загрозою в будь-якій точці світу".

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ARRW – що відомо про ці ракети

Ракета ARRW оснащена твердопаливним ракетним прискорювачем. Її основною перевагою називають швидкість і маневреність. Як і інші гіперзвукові ракети, що летять зі швидкістю, вп’ятеро більшою за швидкість звуку, ці ракети можуть летіти по горизонтальних траєкторіях і маневрувати на малих висотах для ураження цілей. Під час підльоту до цілі AARW випускає гнучкий плануючий апарат для точного наведення та детонації боєголовки.

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Нагадаємо, що швидкість таких ракет сягає 6125 км/год. Це різко скорочує час реакції, доступний для її виявлення. Однак складність перехоплення полягає також у тому, що ракета летить за непередбачуваною траєкторією. Вона використовує аеродинамічну підйомну силу для маневрування, пікірування та різкої зміни курсу в польоті. На відміну від інших типів ракет, які летять по параболічній траєкторії, напрямок руху гіперзвукових ракет прорахувати майже неможливо.

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