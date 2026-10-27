Про що Путін говорив з лідерами Фінляндії і Норвегії: подробиці від Кремля

Диктатор наполягав, що "справедливий довгостроковий мир в Україні можливий лише з урахуванням інтересів РФ".

Переговори між лідерами Фінляндії і Норвегії та російським диктатором Володимиром Путіним відбулися на прохання європейських країн. Про це з посиланням на Кремль пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що Путін із президентом Фінляндії Александром Стуббом 27 жовтня розмовляв по телефону вперше, а із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере він не розмовляв з березня 2022 року.

Згідно з повідомленнями, вони обговорили питання врегулювання війни в Україні. ЗМІ країни-агресорки пишуть, що Путін у розмові з лідерами Норвегії і Фінляндії "вказав на конфронтаційну політику країн НАТО і ЄС, яка затягує конфлікт в Україні".

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Крім того, за інформацією Кремля, російський диктатор "дав оцінку поточній ситуації" в зоні бойових дій і нагадав про "першопричини конфлікту".

"Президент Росії зазначив, що справедливий довгостроковий мир в Україні можливий лише з урахуванням інтересів РФ", - йдеться у повідомленні.

У Кремлі зазначили, що "Путін і лідери Фінляндії та Норвегії домовилися й надалі підтримувати прямі контакти по телефону".

Розмова Путіна з лідерами Фінляндії і Норвегії

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня європейські лідери провели прямі переговори з Путіним. Мета розмови полягала у тому, аби передати безпосередньо Путіну повідомлення від України стосовно майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі. При цьому Стубб і Стере брали участь у телефонній розмові як лідери своїх країн і не діяли як представники від Європи. Вони наголосили, що обидві країни продовжать надавати довгострокову підтримку Україні. Стубб і Стере підкреслили, що війна має завершитися, а переговори продовжитися.

Телефонний дзвінок відбувся з Гельсінки. Україна була поінформована про його підготовку. За словами радника президента України з питань комунікацій Дмитра Литвина, після цього почалася розмова Володимира Зеленського з лідерами Фінляндії і Норвегії.

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