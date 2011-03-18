Суд дозволив розп'яття в державних школах Європи

Римсько-католицька церква вітала рішення Європейського суду з прав людини, який ухвалив, що зображення розп`яття в державних школах є припустимим, повідомляє Бі-бі-сі.

Ватикан назвав це рішення історичним, зазначивши, що розп`яття і хрести є виразом культурної і релігійної спадщини традиційно християнських країн.

Позов подала громадянка Італії, яка заявила, що розп`яття в державних школах порушують принцип світськості. Проте суд не знайшов доказів тому, що наявність таких релігійних символів робила б якийсь вплив на дітей.

Рішення Європейського суду з прав людини поширюється на всі 47 країн, що входять до Ради Європи.