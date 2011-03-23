Хай європейці подивляться, наскільки «по-європейськи» поводиться Тимошенко

Те, що Юлія Тимошенко вирушила сьогодні до Брюсселя, свідчить, по-перше, про те, що до її бажання відвідати з`їзд Європейської народної партії ставляться з розумінням. По-друге, це є ще одним підтвердженням того, що питання виїзду або невиїзду Тимошенко за межі України – виключно питання слідства, яке ведеться сьогодні щодо Тимошенко. Слідчий ухвалив таке рішення, і вона поїхала. І ніякої політичної підоснови в цьому не було.

Натомість звертає на себе увагу інше. Те, з яким властивим їй тяжінням до розкоші Тимошенко здійснює свій черговий вояж до європейської столиці. Столиці, з якої депутати європейського парламенту не літають чартерними рейсами. А вона якраз таки вирішила полетіти туди саме так...

До речі. Зовсім недавно відбувся візит до України одного з лідерів європейської соціал-демократії, керівника групи Прогресивного альянсу соціалістів і демократів в європейському парламенті Мартіна Шульца. Він прилетів до нас звичайним рейсом...

Хотілося б також зазначити, що в кризовий час цей взагалі стало правилом доброго тону – літати звичайними рейсами. Тож хай європейські колеги Тимошенко подивляться, наскільки «по-європейськи» поводиться сама Юлія Володимирівна.

Я глибоко сумніваюся, що лідери європейських «народників», такі, як керівник Європарламенту Єжи Бузек або лідер Європейської народної партії Вільфред Мартенс літають чартерними рейсами.

Вартість чартерного перельоту 6-7 пасажирів за маршрутом Київ-Брюссель з дводенною стоянкою коштуватиме близько 20 тисяч євро. Сподіваюся, європейські політики на саміті ЄНП поставлять Тимошенко питання: «звідки такі кошти?» Думаю, що БЮТові забракне духу сказати, у скільки насправді обійшовся «недемократичний» переліт його керівника на збори лідерів демократичної Європи.

Леонід Кожара, народний депутат від Партії регіонів, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах