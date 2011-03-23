Тимошенко полетіла у Брюссель чартерним рейсом

Чартерний переліт Юлії Тимошенко до Брюсселя оплачений партією "Батьківщина".

Про це повідомила прес-служба партії у відповідь на запити журналістів.

"Рішення скористатися чартерним рейсом вмотивоване тим, що графік Юлії Тимошенко нині є абсолютно залежним від погоди в Генеральній прокуратурі", - цитує повідомлення "Українська правда".

"Відтак, очевидною була потреба мати люфт часу для вильоту, забезпечити який прив’язкою до звичайного рейсу було би неможливим", - пояснює прес-служба "Батьківщини".

"Українська правда" пише, що сама Тимошенко, вилітаючи до Брюсселя у середу, не відповіла на запитання, скільки коштує і яким чином оплачується її переліт, а порадила звернутися до керівника своєї служби Михайла Лівінського.