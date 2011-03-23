Тимошенко заявила, що обов'язково обмане «очікування Януковича»

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не використовуватиме свою поїздку до Брюсселя, аби залишити Україну і таким чином уникнути кримінального переслідування з боку Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам в аеропорту «Київ» (Жуляни) перед відльотом до Брюсселя.

«Я можу твердо сказати, що Президент України може на таке щастя навіть не розраховувати. Я обов’язково повернуся у п’ятницю в Україну», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» повідомила, що планує виступити на саміті Європейської народної партії та поінформувати лідерів країн Євросоюзу про внутрішню ситуацію в Україні.

«Мені здається дуже важливим зараз, щоб лідери Європейського Союзу усвідомлювали, наскільки складна ситуація в Україні, і краще не чекати, коли діючий Президент буде розстрілювати мирних демонстрантів, які сьогодні вже, на жаль, в Україні доведені до відчаю, а краще робити превентивні заходи для того, щоб припинити розбудову авторитарного режиму в Україні», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що у Брюсселі планує провести зустрічі з головою Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, президентом Європейської ради Германом ван РОМПЕЄМ, комісаром з питань розширення ЄС Штефаном ФЮЛЕ.