Відомий бізнес-тренер Пінтосевич зібрав аншлаг в УНІАН

У рамках проекту «Лабораторія «Зроби себе сам» в УНІАН з аншлагом пройшов майстер-клас відомого тренера Іцхака ПІНТОСЕВИЧА «Харизма і вплив».

Зал УНІАН не зміг вмістити всіх бажаючих відвідати майстер-клас І.ПІНТОСЕВИЧА. Тому, як повідомляють організатори проекту «Лабораторія «Зроби себе сам» і менеджер І.ПІНТОСЕВИЧА, є попередня домовленість про подальші семінари тренера вже цією весни, щоб найбільша кількість бажаючих змогли потрапити на тренінги і майстер-класи цього відомого тренера.

І.ПІНТОСЕВИЧ став третім відомим тренером, що виступив в УНІАН у рамках проекту «Лабораторія «Зроби себе сам». Він - один з найбільш запитаних в Україні експертів із системного розвитку особи та бізнесу, засновник компанії Isaac Pintosevich Systems, автор багатьох методик із системного розвитку, книжок-бестселерів «10 заповідей успіху» і «7 заповідей енергії і здоров`я», найкращий бізнес-тренер України 2007 року за оцінками Української академії тренінгу і володар 2-го місця в рейтингу Міжнародної асоціації професіоналів розвитку особи 2009 року.

А наступної суботи, 2 квітня, об 11.00 в УНІАН відбудеться майстер-клас «Чого ти вартуєш? - Влада грошей з Людмилою Богуш». Його проведе найпопулярніший в Україні фахівець з управління часом Людмила БОГУШ.

Л.БОГУШ - бізнес-тренер, автор понад 200 статей і публікацій у ЗМІ, засновник Студії управління часом BogushTime. У 2009 році створила Міжнародний соціальний он-лайнпроект "Amplifier. Підсилювач життя", спрямований на посилення головних областей життя людини, учасниками якої стали вже понад 4000 чоловік з різних країн світу.

Нагадуємо, проект «Лабораторія «Зроби себе сам» стартував в УНІАН 1 березня цього року. Організатори проекту - агентство УНІАН, Інститут обдарованої дитини і Майстерня конструювання особи Валентина БАДРАКА. Про те, які можливості відкриє проект перед усіма зацікавленими людьми, йшла мова в матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю» (http://www.unian.net/ukr/news/news-426297.html). У рамках проекту заняття Лабораторії вже провели автор відомих книжок із самоудосконалення В.БАДРАК, а також доктор економічних наук, автор школи синергетичного ефекту «2+2=5» Анатолій ДМИТРЕНКО. (Докладніше дивиться сторінку «Семінари» на сайті УНІАН).

Запис на майстер-клас Л.БОГУШ – за тел. 044 279 33 53 або по ел. пошті: vika@unian.net.

Семінари і тренінги проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.