Багатодітна мати народила двадцяту дитину (фото)

У Чернівецькій області багатодітна мати Леонора Намені з села Остриця Герцаївського району народила двадцяту дитину.

Як пише газета "Сегодня" з посиланням на обласну "Молодий буковинець", 41-річні Леонора і Янош Намені одружені 21 рік. Вони виховують 20 дітей - 10 синів і 10 доньок.

Старшому синові 20, він вже одружений. Шестеро дітей працюють, вісім ходять до школи, ще шестеро - дошкільнята. Це найбільш багатодітна сім`я в Чернівецькій області.

При цьому Леонора не має статусу матері-героїні: питання про звання ще на розгляді в Адміністрації Президента України.

Всього в Чернівецькій області 8954 багатодітні сім`ї. 138 сімей виховують 10 і більше дітей.

Обоє батьків також виросли в багатодітних сім`ях - у Яноша 16 братів і сестер, у Леонори - 14.

Фото з сімейного архіву / УНІАН