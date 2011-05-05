Апачі вимагають від Обами вибачень за порівняння з бен Ладеном

Плем`я американських індійців-апачів зажадало від президента США принести вибачення за те, що під час операції в Пакистані спецназ використовував ім`я "Джеронімо" для позначення Усами бен Ладена в своїх шифрованих рапортах, передає Бі-бі-сі.

Псевдо Джеронімо мав легендарний вождь апачів, який впродовж 1858-1886 рр. очолював боротьбу проти мексиканської і американської армій. За словами нинішнього вождя племені, який живе в Оклахомі, Джеронімо - символ опору індіанських племен у США, і його не слід асоціювати з людиною, яку багато хто в світі вважає символом міжнародного тероризму. Як заявив вождь, ці паралелі тільки відновлять застарілі стереотипи щодо апачів.