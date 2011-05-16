На Дарницькому мосту будують автомобільний заїзд

На Дарницькому мосту триває будівництво автомобільного заїзду з боку мосту ім. Патона.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі "Укрзалізниці", наразі вже виконано монтаж 1391,9 тонн металоконструкцій прогонових споруд, закінчено спорудження 6 із 7 опор і бетонування ростверку на опорі 7/5П. На приєднанні до Наддніпрянського шосе виконано бетонування паль підпірних стін і виконується бетонування ростверків.

Довідка УНІАН. Основні етапи робіт із будівництва Дарницького мостового переходу було завершено в 2010 році: у вересні відкрито рух мостовим переходом для залізничного транспорту, в жовтні - завершено будівництво й здано в експлуатацію зупиночний пункт "Лівий берег", у грудні - відкрито автомобільний рух із лівого на правий берег. У березні 2011 року - автомобільний рух із правого берега на лівий із заїздом зі сторони смт Конча-Заспа.