В Україні власників Мaybach більше, ніж у Німеччині

Україна посіла третє місце у Європі по загальній кількості автомобілів класу "люкс". На першому і другому місці знаходяться Німеччина і Росія, повідомив керівник Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко Ланге, представляючи книгу "Україна у світі. Цікава статистика".

"Кількість офіційних дилерів автомобілів класу "люкс" в державі - це показник хорошої купівельної спроможності, а також кількості багатих людей, - говорить Ніко Ланге. - Проте по кількості представництв одного з найдорожчих автомобілів у світі ("Мaybach") Україна випередила Німеччину (чотири представництва проти трьох)".

За його словами, такі дані дуже красномовні на тлі результатів інших досліджень, представлених в книзі. Так, наприклад, по рівню інфляції (8,2% Україна знаходиться на першому місці в Європі, обганяючи навіть Румунію (7, 86%).

Нагадаємо, що офіційний показник інфляції вираховується за застарілою системою часів Радянського Союзу, тому реальний її показник насправді становить 45-50%.

ТСН