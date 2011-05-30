Забіг "конторських щурів" зібрав понад 300 учасників

Традиційний забіг "конторських щурів", в якому взяли участь більше 300 осіб, відбувся в Талліні в рамках Днів Старого міста, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Естонське телебачення.

Забіг на кілометр проходив Старим містом від будівлі ратуші через площу Свободи і назад. Офісні працівники під схвальні крики численних глядачів пробігли бруківкою стародавнього центру естонської столиці - хто в офісних костюмах і краватках, хто в різноманітному жартівливому одязі.

За словами організатора пробігу Інгер Ліллес, змагання принесло подвійну користь: "бюрократів" вдалося витягти з-за комп`ютерів, а гроші, зібрані за реєстрацію в забігу, підуть на добродійність. Їх одержать вихованці дитячих будинків для продовження освіти.