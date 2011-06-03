Слово "Бог" у гімні Росії недоречне

Держдума має намір розглянути у п`ятницю в першому читанні законопроект депутата від фракції КПРФ Бориса Кашина про вилучення з тексту гімну Росії слова "Бог" як такого, що є недоречним у світській державі.

Автор законопроекту пропонує змінити текст державного гімну, замінивши в 12-му рядку слова "хранимая Богом родная земля" на слова "хранимая нами родная земля".

За Конституцією, Російська Федерація - це світська держава і "ніяка релігія не може встановлюватися як державна або обов`язкова", - наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

Проте документ навряд чи буде підтриманий депутатами, зауважує РІА "Новости", оскільки профільний комітет в своєму офіційному висновку рекомендував законопроект відхилити: за російським законодавством "внесення змін до тексту державного гімну РФ допускається лише в разі ухвалення нової редакції твору".

Крім того, уряд РФ також не підтримує ідею.