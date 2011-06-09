З літнього табору у Феодосії втекли троє підлітків

Міліція знайшла трьох підлітків, які втекли з літнього табору у Феодосії.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління УМВС України в АР Крим.

Втікачі були виявлені в місті Керч співробітниками відділу кримінальної міліції у справах дітей Керченського міського управління ГУМВС в Криму.

Стан здоров`я неповнолітніх мандрівників задовільний, протиправних дій щодо них скоєно не було. Діти повернуті до табору, повідомили у міліції.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 червня, з дитячого оздоровчого табору «Блакитна лагуна» у Феодосії втекли троє дітей, 1998 і 1999 років народження, які приїхали на відпочинок у місто-курорт зі школи-інтернату Закарпатської області.