Навіщо “регіонали” запроваджують знижки для своїх членів у розважальних закладах

Члени молодіжної організації "Молоді регіони" матимуть ексклюзивні знижки в магазинах, розважальних установах і медичних закладах по всій Україні.

Презентацію відповідної дисконтної картки для молоді анонсовано на 16 червня, ідеться в прес-релізі, розісланому "Молодими регіонами", пише Острів.

"Дисконтна карта "Молоді регіони" - це ексклюзивний клуб Всеукраїнської молодіжної організації. Ця картка може бути засобом оплати за певні послуги й гарантією надання знижки для членів "Молодих регіонів" у торговельних представництвах партнерів Дисконтного клубу", - ідеться в прес-релізі.

Зокрема, члени молодіжного крила "Партії регіонів" зможуть мати знижки на придбання одягу, взуття, косметики, парфумерії, послуг салонів краси, спорткомплексів і культурно-дозвільних установ.

У перспективі дисконтну програму планується поширити на медичні установи, продовольчі магазини, ресторани, кафе й АЗС, запевняють “регіонали”.

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А навіщо дисконтні картки “регіоналам”?

Щоб подолати внутрішньопартійну кризу й залучити ддо “обслуговування” більше клієнтів?

Микола Писарчук