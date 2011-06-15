Блискавка підпалила АЗС
21:22, 15 червня 2011Разное
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Повідомлення з Полтавщини
У смт Семенівка Полтавської області через грозовий розряд виникла пожежа в операторській АЗС ТОВ «Кременчукнафтопродуктгруп».
Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Полтавської облдержадміністрації.
За їх даними, вогонь пошкодив електроустаткування і стелю операторської на площі 16 квадратних метрів. Пожежники погасили вогонь і врятували приміщення операторської, а також майно на суму 50 тисяч гривень.
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