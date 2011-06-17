Ніхто не хоче втрачати колеса на повній швидкості

01:51, 17 червня 2011
Разное
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Porsche відкликає спорткари

Компанія Porsche оголосила про відкликання на американському ринку спорткарів 911 з центральним кріпленням коліс, повідомляє сайт Motor.

Під дію сервісної кампанії підпадає 1702 автомобілі Porsche 911 GT2 RS, 911 GT3, 911 GT3 RS, 911 Turbo і 911 Turbo S, у яких виявлений дефект стопорної клямки на ступиці, яка перешкоджає втраті колеса, навіть якщо центральний болт не затягнутий.

Вперше про зламану клямку на колесах з центральним кріпленням в компанію Porsche в серпні минулого року повідомив німецький ділерський центр. Він виявив несправність на автомобілі 911 Carrera GT3, який використовувався для напівпрофесійних гонок. Відтоді були виявлені ще три трекові машини з подібним дефектом, дві з яких через це потрапили в аварію на трасі перегонів.

У Porsche наголошують, що ніяких травм і аварій на дорогах загального користування, пов`язаних з цією несправністю, не зафіксовано.

Ділери Porsche встановлять нові стопорні клямки на ступиці і колісні диски іншого дизайну. Крім того, власників машин, які потрапили під відкликання, забезпечать додатковими інструкціями про те, як користуватися системою центрального кріплення коліс.

 

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