До Криму в повному спорядженні: відпочивальник мав гвинтівку і пістолет

Співробітники міліції вилучили дрібнокаліберну гвинтівку і 50 патронів до неї, пістолет, револьвер у відпочиваючого в пансіонаті в Сакському районі Криму чоловіка, який періодично стріляв зі зброї по мішені, встановленій ним на пляжі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України в Криму.

До міліції надійшла оперативна інформація про любителя вдосконалювати влучність на пляжі. Правоохоронці встановили особу стрільця.

Передбачені законом дозволи на зберігання зброї та боєприпасів постоялець пансіонату мав, але один із них був прострочений, а це є порушенням законодавства.

Згідно зі ст. 190 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) порушення громадянами порядку зберігання вогнепальної або пневматичної зброї без дозволу органів внутрішніх справ передбачає накладення штрафу на винного від трьох до п`яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.

Здійснюючи стрілянину в не відведених для цієї мети місцях, з порушенням встановленого порядку, чоловік здійснив і правопорушення, передбачене ст. 174 КУпАП. Стаття передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від п`яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї та бойових запасів.

Вилучену зброю направлено на балістичну експертизу. Після збору всіх необхідних матеріалів стосовно стрільця буде прийнято рішення про порушення або відмову в порушенні кримінальної справи.