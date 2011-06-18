Жінки Саудівської Аравії почали боротьбу за кермування автівками
00:42, 18 червня 2011Разное
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Кампанію непокори ставлять в інтернет
Жительки Саудівської Аравії почали масову кампанію проти чинної в країні заборони на водіння автомобіля для жінок, повідомляє Бі-бі-сі.
Жінки свідомо, порушуючи закон, сідають за кермо, їдуть міськими вулицями, а потім залишають повідомлення про це в соціальних мережах, намагаючись залучити в свої лави якомога більше учасників.
Кампанія стала реакцією мешканок країни на затримання минулого місяця однієї з жінок, яка оприлюднила в інтернеті відеозапис, як вона їде за кермом автомобіля.
Заборона на водіння для жінок є лише одним із законодавчих обмежень, які діють в Саудівській Аравії, де юриспруденція спирається на консервативне тлумачення положень ісламу.
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