Жінки Саудівської Аравії почали боротьбу за кермування автівками

Жительки Саудівської Аравії почали масову кампанію проти чинної в країні заборони на водіння автомобіля для жінок, повідомляє Бі-бі-сі.

Жінки свідомо, порушуючи закон, сідають за кермо, їдуть міськими вулицями, а потім залишають повідомлення про це в соціальних мережах, намагаючись залучити в свої лави якомога більше учасників.

Кампанія стала реакцією мешканок країни на затримання минулого місяця однієї з жінок, яка оприлюднила в інтернеті відеозапис, як вона їде за кермом автомобіля.

Заборона на водіння для жінок є лише одним із законодавчих обмежень, які діють в Саудівській Аравії, де юриспруденція спирається на консервативне тлумачення положень ісламу.