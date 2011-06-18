Найбільший прапор України розгорнули біля парламенту (фото)
02:02, 18 червня 2011Разное
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Акція проти червоного прапору
Учасники акції тримають найбільший прапор України під час збирання біля будівлі Верховної Ради України підписів проти офіційного використання червоного прапора.
Цього дня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, в якому зазначається, що використання Прапора Перемоги під час офіційних заходів разом з Державним прапором України суперечить Конституції.
Фото Олександра Сенька / УНІАН
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