Починається дводенний турнір з історичного фехтування

На Сумщині 18-19 червня у Круглому дворі - архітектурно-історичній пам`ятці міста Тростянець - відбудеться фестиваль історичної реконструкції «Стара Фортеця».

Як передає кореспондент УНІАН, перший фестиваль, організаторами якого виступили Тростянецький міська рада та Сумська обласна федерація клубів історичної реконструкції, відбувся минулого року.

Цього року на «Стару Фортецю-2011» подані заявки від клубів не лише України, а й Росії та Молдови.

Протягом дводенного турніру з історичного фехтування в рамках фестивалю відбудуться бої лицарів у номінаціях «щит-меч», «меч-меч», масові битви, а також турніри лучників.

Для новачків досвідчені бійці проведуть майстер-класи по володінню середньовічною зброєю та зі стрільби із старовинних луків і арбалетів.

Під час фестивалю також відбудуться презентації клубів і громадських організацій, конкурс історичного костюма, «середньовічний» ярмарок, концертна програма, фаєр-шоу, салют. Працюватиме корчма, де охочим запропонують страви, приготовлені на багатті.