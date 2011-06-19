Новий владика приїхав до Житомира на "Лексусах" (фото)

У четвер до Житомира приїхав новий владика Житомирський і Новоград-Волинський - Никодим.

Кортеж владики складався з трьох автомобілів Lexus, повідомляє Українська правда з посиланням на Журнал Житомира.

Парафіяни та духовенство Свято-Преображенського кафедрального собору заздалегідь приготувалися до приїзду нового начальства.

Близько 16:40 до Преображенського собору з криками стробоскопів-мигалок під`їхало 3 автомобілі Lexus, з номерами: АА 0007 ІР, АА 0008 ВХ і АА 0077 ВЕ.

Згідно з інформацією на номерних знаках всі автомобілі куплені в автосалоні "Лексус Сіті Плаза" у Києві.

Владика Никодим вийшов з автомобіля Lexus LS, № АА 0007 ІР.

Згідно з інформацією на сайті city-plaza.lexus, ціна Lexus LS - 114 970 євро.

Владику Никодима перевели в Житомирську та Новоград-Волинську єпархію 14 червня. Раніше він очолював Володимир-Волинську єпархію.

Фото - з сайту zhzh.info