Новий владика приїхав до Житомира на "Лексусах" (фото)
Ціна одного - 114 970 євро
У четвер до Житомира приїхав новий владика Житомирський і Новоград-Волинський - Никодим.
Кортеж владики складався з трьох автомобілів Lexus, повідомляє Українська правда з посиланням на Журнал Житомира.
Парафіяни та духовенство Свято-Преображенського кафедрального собору заздалегідь приготувалися до приїзду нового начальства.
Близько 16:40 до Преображенського собору з криками стробоскопів-мигалок під`їхало 3 автомобілі Lexus, з номерами: АА 0007 ІР, АА 0008 ВХ і АА 0077 ВЕ.
Згідно з інформацією на номерних знаках всі автомобілі куплені в автосалоні "Лексус Сіті Плаза" у Києві.
Владика Никодим вийшов з автомобіля Lexus LS, № АА 0007 ІР.
Згідно з інформацією на сайті city-plaza.lexus, ціна Lexus LS - 114 970 євро.
Владику Никодима перевели в Житомирську та Новоград-Волинську єпархію 14 червня. Раніше він очолював Володимир-Волинську єпархію.
Фото - з сайту zhzh.info