У Криму потонув турист із Запоріжжя
13:15, 19 червня 2011Разное
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Тіло знайшли за 12 метрів від берега
Житель Запорізької області, який відпочивав у Криму, загинув під час купання у морі у південно-бережному селищі Нікіта (Велика Ялта).
Трагедія сталася 18 червня, повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МЧС.
Тіло 39-річного чоловіка знайшли за 12 метрів від берега. Причина загибелі і обставини події встановлюються.
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