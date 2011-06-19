У Криму потонув турист із Запоріжжя

Житель Запорізької області, який відпочивав у Криму, загинув під час купання у морі у південно-бережному селищі Нікіта (Велика Ялта).

Трагедія сталася 18 червня, повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МЧС.

Тіло 39-річного чоловіка знайшли за 12 метрів від берега. Причина загибелі і обставини події встановлюються.