На виставці посмертних масок великих українців (фото)
22:20, 19 червня 2011
Разное
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Бандера, Шевченко, Гоголь, Довженко
На виставці посмертних масок великих українців «Український пантеон», присвяченій 20-й річниці Незалежності України.
Представлені посмертні зліпки політиків, письменників і художників. Серед них - маски Тараса Шевченка, Малевича, Булгакова, Паустовського, Корольова, Петлюри та багатьох інших.
|Шевченко
|Довженко
|...Бучма
|Садовський
|Драгоманов
|Булгаков
|Бандера
|Петлюра
Фото Володимира Гонтара / УНІАН
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