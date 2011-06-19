На виставці посмертних масок великих українців (фото)

Бандера, Шевченко, Гоголь, Довженко

На виставці посмертних масок великих українців «Український пантеон», присвяченій 20-й річниці Незалежності України. Представлені посмертні зліпки політиків, письменників і художників. Серед них - маски Тараса Шевченка, Малевича, Булгакова, Паустовського, Корольова, Петлюри та багатьох інших. Фото Володимира Гонтара / УНІАН

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