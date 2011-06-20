Як російський посол в Україні оскандалився на столипінській конференції

Столиця України готується до святкування 150-річчя від дня народження відомого російського реформатора Петра Столипіна. Того самого Столипіна, який було вбито в Києві в пізні царські часи. У рамках цієї підготовки сьогодні в українську столицю, у Російський центр науки і культури, прилетіли російські дослідники спадщини Столипіна. Тут сьогодні проходить науково-практична конференція "Реформаторська спадщина Столипіна і сучасність".

Але зараз — не про Столипіна і не про його роль у створенні «великої» Росії. І навіть не про те, що спадщина Столипіна останнім часом розглядається як ідеологічна основа для створення так званого «російського світу»... А про нового представника нової Росії в Україні — посла РФ Михайла Зурабова.

Колишній міністр у ранзі дипломата увійшов до зали конференції, окинув соколиним оком усіх присутніх і, зупинивши погляд на журналістах, що сиділи під стіною, поцікавився в організаторів: "А це що?" "Це журналісти", - уточнив організатор. Такою відповіддю російський дипломат був явно незадоволений і тут же парирував: "Це синантропні птахи!" (Мабуть, десь чув це слово).

Очевидно, тут слід уточнити, що синантропи – це дикі тварини, комахи, птахи, які супроводжують людей при їх розселенні й пов`язані з людиною, її житлом, створеними людиною культурними ландшафтами, наприклад, миші, горобці, голуби, кімнатні мухи... Тобто ті живі організми, що живляться відходами життєдіяльності людини.

Проте біологічного поняття для некар`єрного, як відомо, дипломата виявилося недостатньо, щоб продемонструвати своє ставлення до журналістів. Коли Зурабова запросили виступити з вітальним словом до учасників конференції, а журналіст телеканалу "Україна" спробувала встановити перед ним мікрофон — він відкинув його, тим самим даючи зрозуміти, що він — не їжа для синантропного птаха!

Сміливий дипломат, що й казати! Отак зі всією рішучістю – узяв і поставив журналістів на місце!

Свою особливу "любов" до інститутів демократії Зурабов почав демонструвати чи не від самого приїзду до Києва як дипломат. Один з останніх випадків стався у травні, коли посол попросив журналістів залишити зал, у якому проходило засідання груп дружби парламентів України й Росії. "У мене є пропозиція (я хотів би, щоб ви в ній побачили певний сенс) – відмовитися від присутності журналістів. Присутність журналістів завжди спонукатиме будь-якого політика "видаватися", а не "бути", - пізніше пояснив свої дії Зурабов.

Ось і сьогодні Зурабов, схоже, хотів бути, а не видаватися. Хотів сказати, наскільки важливою і актуальною для Росії і України є спадщина Столипіна, особливо в умовах демократії... Але, мабуть, в умовах української демократії російському дипломатові зручнішим жити за поняттями...

Мабуть, забув пан Зурабов, що Україна, незважаючи на всі цілування і лобзання, - не Росія...

Євгенія Черкаська