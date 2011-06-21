Найстаріша жителька Землі померла в Бразилії

Найстарша жителька Землі померла на 115-му році життя в Бразилії, повідомляє РІА «Новости».

У травні цього року книга рекордів Гіннеса оголосила 114-річну Марію Гомес Валентин з південно-східного бразильського штату Мінас-Жерайс найстарішою мешканкою Землі. Сайт книги рекордів назвав її вік вражаючим, оскільки вона народилася ще "за часів правління королеви Вікторії і до заснування компанії" Форд "".

Спеціальна експертиза встановила автентичність дати народження - 9 липня 1896 року. З результатом 114 років і 313 днів на момент розгляду заявки бразилійка на 48 днів "випередила" попередню рекордсменку, американку Бесс Купер, і була офіційно визнана найстарішою людиною на Землі.

За даними сім`ї довгожительки, вона померла від ускладнень після пневмонії, і не дожила менше місяця до свого 115-го дня народження.