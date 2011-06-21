8 років отримав водій, з вини якого загинули п’ятеро людей

На Житомирщині суд позбавив волі на 8 років водія, з вини якого в ДТП загинуло п’ятеро людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокурора області Тетяна ГОША з посиланням на начальника відділу підтримання державного обвинувачення в судах Тетяну МАГАЛЕЦЬКУ.

За її словами, таке рішення ухвалив апеляційний суд Житомирської області.

Суд залишив без змін вирок Коростишівського районного суду, який призначив покарання водію, що порушив правила дорожнього руху. Винуватця ДТП було засуджено до ув’язнення строком на 8 років і 6 місяців з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Такий вирок суд першої інстанції виніс, врахувавши позитивну характеристику підсудного та взявши до уваги те, що водій-порушник є інвалідом 2-ї групи, особою похилого віку.

Суд, однак, керувався тими обставинами, що внаслідок ДТП загинуло 5 людей, і така втрата є невідворотною.

ДТП сталося 12 березня 2010 року поблизу с. Царівка Коростишівського району Житомирщини. Рухаючись вранці по автодорозі Київ-Чоп водій авто допустив неуважність до дорожньої обстановки та її змін, і, перш ніж повернути, не переконався у цілковитій безпеці на трасі. Внаслідок чого він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим авто. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб - водій і троє пасажирів, що їхали у зустрічному авто та пасажир, який був у салоні авто, водій якого порушив правила дорожнього руху.