У Криму чоловік загинув під колесами електрички

У Сімферопольському районі Автономної Республіки Крим електропоїзд збив чоловіка-пішохода. Чоловік загинув на місці події.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні вдень на залізничному переїзді сімферопольського смт Гвардійське. Електричка збила на смерть чоловіка (1954 роки народження), який переходив переїзд на заборонений сигнал світлофора при закритому шлагбаумі.

На місце події виїжджали транспортна прокуратура, лінійний відділ міліції станції "Сімферополь" і співробітники "швидкої допомоги".