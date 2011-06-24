"Студентська республіка" почнется на Чорториї і закінчиться на Майдані

24 червня у столичному парку «Дружби Народів» розпочнеться фестиваль «Студентська республіка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у рамках святкування Дня молоді, з 24 до 26 червня відбудеться Київський міський етап «Міжнародної програми «Студреспубліка».

«Студентська республіка» – це один із найбільших масштабних молодіжних заходів, який сприяє активізації громадської участі молоді, розвитку її творчого потенціалу. Основна ідея заходу – створення студентської влади на місцевому та загальноукраїнському рівні», - говориться в повідомленні прес-служби.

Розпочне свою роботу «Студреспубліка» вранці 24 червня у парку «Дружби Народів». Після розселення команд у наметовому містечку, розпочнуться конкурси та естафети. По обіді стартує гра «Студентська республіка», у якій буде обрано «депутатів» до першого тимчасового Магістрату. Того ж дня, після проведення спортивних змагань, відбудеться офіційне відкриття фестивалю «Студреспубліка». До участі запрошені представники Міністерства освіти і науки України, керівництво Київської міської державної адміністрації та інших органів влади.

По завершенню урочистої частини заплановане проведення конкурсу «Містер «Студреспубліка», а також ігор «Кубок КВН» і «Студентська мафія».

25 червня на території парку «Дружби Народів» триватимуть вибори до Магістрату, спортивні змагання, конкурси краси та різноманітні виставки.

26 червня, у день підведення підсумків «Студреспубліки», відбудуться дебати кандидатів на посаду «студентського мера», голосування, фінал спортивних змагань та оголошення переможців.

Завершиться масове дійство святковим концертом на Майдані Незалежності.