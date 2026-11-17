Фінустанову буде інтегровано з платіжною системою NovaPay.

Материнська компанія "Нової пошти", група Nova, завершила угоду з придбання АТ "БТА Банк". Фінустанову перейменують на NovaBank, який буде інтегровано з платіжною системою NovaPay, повідомляє пресслужба групи.

Спочатку фінансові послуги для бізнесу та приватних клієнтів надаватимуть у цифровому форматі. Згодом планують розвивати й фізичну мережу відділень. Умови обслуговування чинних клієнтів не змінять, а їхні договори та зобов’язання збережуть, обіцяють в компанії.

В "Новій пошті" кажуть, що банківська ліцензія дозволить компанії надавати фінансові послуги клієнтам безпосередньо у застосунку та через мережу відділень. Серед іншого, українцям стануть доступні депозити, валютні рахунки та розрахунки за кордоном.

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Особливу увагу планують приділити мешканцям невеликих міст і прифронтових територій, де немає банківських відділень, а також окремим категоріям клієнтів: пенсіонерам, отримувачам соціальних виплат, людям з інвалідністю, ВПО, військовим і ветеранам.

Нагадаємо, що Нацбанк 12 листопада погодив власникам групи Nova Володимиру Поперешнюку та Вячеславу Климову спільне набуття 100% статутного капіталу АТ "БТА Банк".

"БТА Банк" належав казахстанському бізнесменові Кєнєсу Ракішєву, який опосередковано володів 100% статутного капіталу банку. Це один із найменших банків України.

Серед інших бажаючих придбати фінустанову були співвласники фінансової компанії "Є Гроші" В’ячеслав Мішалов та Дмитро Шевчук. Вони мали намір інтегрувати фінустанову у свій мікрофінансовий бізнес. Відповідний дозвіл від Антимонопольного комітету України на придбання банку вони отримали ще в січні 2025 року.

Проте 2 листопада Мішалов і Шевчук відмовилися від наміру придбати "БТА Банк" та припинили процедуру погодження угоди в НБУ. Після цього група Nova залишилася єдиним відомим претендентом на придбання фінустанови.

"Поштові банки" – останні новини

У червні 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про розвиток фінансової інклюзії, який передбачає можливість створення банків на базі поштових операторів. Такі установи працюватимуть за обмеженою банківською ліцензією.

В "Укрпошті" заявляли про намір отримати банківську ліцензію ще у 2023 році з метою розширити спектр фінансових послуг для населення. Голова компанії Ігор Смілянський повідомляв, що після запуску власного банку пенсіонери зможуть скористатися послугою короткострокового кредитування.

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