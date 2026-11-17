Джо Байден зізнався, що побоювався застосування Росією тактичної ядерної зброї після військових успіхів України.

Колишній президент США Джо Байден побоювався, що Росія може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї після того, як українські війська почали досягати значних успіхів у війні. Особливе занепокоєння в нього викликали події, що відбувалися після потоплення російського крейсера "Москва".

Про це Байден розповів у своїх майбутніх мемуарах "Пообіцяй мені, Америко", у яких поділився спогадами про ухвалення рішень під час повномасштабної війни Росії проти України, пише Newsweek.

За словами Байдена, він серйозно побоювався, що успіхи України на полі бою можуть підштовхнути Володимира Путіна до застосування тактичної ядерної зброї.

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Одним із моментів, який посилив ці побоювання, стало потоплення українськими силами російського крейсера "Москва". Байден згадує, що на тлі військових невдач Росії виникала небезпека її переходу до ще небезпечніших методів ведення війни.

Колишній президент США також наголошував на ризику прямого зіткнення між ядерними державами. Саме перспектива такого розвитку подій викликала в нього особливе занепокоєння.

У мемуарах Байден описує, як оцінював ризики російської агресії та можливого застосування ядерної зброї. Він не виключав, що Путін може вдатися до такого кроку у відповідь на успіхи української армії.

Водночас Байден усвідомлював, що будь-яке пряме зіткнення Росії та США могло мати катастрофічні наслідки, адже обидві країни володіють ядерною зброєю.

Інші заяви з мемуарів Байдена

Нагадаємо, Байден розповів подробиці телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася 7 грудня 2021 року, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Байден стверджує, що прямо попередив Кремль про жорсткі санкції та військову допомогу Києву в разі нападу.

Також Байден у своїх нових мемуарах "Пообіцяй мені, Америко" розповів про свої враження від лідерів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Описуючи Путіна, Байден згадує його "вередливий і зневажливий тон" та зазначає, що той "любив сутулитися під час зустрічей, симулюючи байдужість, як підліток".

Також Байден поділився, що в особистих розмовах Зеленський "бував дратівливим і впертим, а також виявляв менше вдячності, ніж я очікував".

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