Дрон поцілив по одному з підприємств на околиці Мукачева.

Від сьогоднішнього ранку російські безпілотники масовано атакують захід України.

Зокрема, рух БпЛА фіксується на Рівненщині, Волині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, Івано-Франківщині, Львівщині та Закарпатті.

За інформацією місцевих пабліків, вибухи було чутно в Рівному. Містяни повідомляють про відсутність світла в деяких районах.

Як повідомили в Рівненській ОВА, внаслідок ранкового удару по області знеструмлені понад 300 населених пунктів.

У відомстві зазначили, що об'єкти критичної інфраструктури переходять на альтернативні джерела електроживлення.

Вибухи у Мукачеві

Також звуки вибухів було чути у Мукачеві на Закарпатті. Як зазначає депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола з посиланням на очевидців, сталося влучання дрона на межі Мукачева і села Павшино.

Згодом від додав, що у Мукачеві "Шахед" влучив у приміщення поблизу старого МРЕО на об’їзній. Також ще кілька БПЛА летять у напрямку Закарпаття.

Глагола оприлюднив відео з камер одного з підприємств на околиці Мукачева, на якому зафіксовано момент атаки. На ньому видно, як люди тікають в укриття за лічені секунди до удару "Шахеда".

"На записі чітко чути характерний звук двигуна "Шахеда". Чоловіки, які перебувають на території підприємства, спочатку обговорюють між собою, що саме летить, а потім із вигуком "Мопед летить!" біжать в укриття", - написав Глагола.

Він додає, що сам момент влучання у кадр не потрапив, однак відео передає атмосферу останніх секунд перед ударом.

Як поінформувала очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, БпЛА фіксують поблизу Галича та Калуша.

Окрім того, за даними голови Вінницької ОВА Наталії Заболотної, внаслідок атаки на Вінницю є влучання у стоянку автомобілів.

"Загорілися два легкові та два вантажні автомобілі. На жаль, одна жінка загинула, ще одна жінка травмована", - зазначила посадовиця.

За повідомленням голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, російський дрон атакував житловий будинок в обласному центрі. Внаслідок удару виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих не надходила.

Ворожа атака по Україні 17 листопада: деталі

Російські окупанти сьогодні вночі та вранці атакували низку обласних центрів України, внаслідок чого є поранені, зафіксовано руйнування та влучання в об'єкти інфраструктури.

Зокрема, Чернівці після ворожої атаки частково залишилися без світла.

Під ворожим ударом була й Черкащина. Зокрема, ворог вдарив атакував місто Сміла 8-ма ракетами.. Травмовано шестеро людей.

Також під ранок росіяни завдали комбінованого удару по Запоріжжю. За повідомленням голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна, під атакою опинилися промислові об’єкти в трьох районах міста. За останніми даними влади, поранені 11 людей.

У Києві ударів знову зазнали Північний та Південний мости. За словами мера Віталія Кличка, фахівці обстежують споруди та визначають ступінь пошкоджень. Після висновків спеціалістів стане зрозуміло, коли можна буде відкрити рух транспорту цими шляхами.

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