Результати виконання програми покращилися порівняно з першим переглядом.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) та українська влада досягли значного прогресу в переговорах щодо другого та третього переглядів програми фінансування України на 8,1 мільярда доларів. За умови досягнення домовленості на рівні персоналу Україна зможе отримати наступний транш у розмірі 1,6 млрд доларів, повідомив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей за підсумками переговорів із українською владою, передає пресслужба Фонду.

Надалі обговорення продовжаться в онлайн-форматі, щоб найближчим часом досягти домовленості на рівні персоналу. Після цього, за умови отримання гарантій фінансування, питання перегляду програми передадуть на затвердження Ради виконавчих директорів МВФ. Це дозволить Україні отримати близько 1,6 млрд доларів.

У Фонді наголосили, що результати виконання програми покращилися порівняно з першим переглядом. За наявними показниками, Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець вересня. Із шести структурних маяків, термін виконання яких спливав наприкінці жовтня, два вже виконано, ще два реалізовано із затримкою. Робота над ще двома триває.

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Народний депутат Ярослав Железняк звернув увагу на подальші вимоги МВФ до України. За його словами, серед пріоритетів – завершення двох невиконаних структурних маяків: забезпечення незалежності енергетичного регулятора та внесення змін до Податкового кодексу щодо трансфертного ціноутворення й обмеження процентних витрат.

Окремою вимогою залишається реформа спрощеної системи оподаткування – без її ухвалення Україна не отримає донорського фінансування. Також Україна має підготувати виважений бюджет на 2027 рік

"Якщо стане гірше: різати видатки, шукати доходи і більше позичати всередині країни. Нові невійськові видатки тільки там, де є велика економічна і соціальна віддача. Пенсійна реформа не має збільшувати дефіцит", - зазначив нардеп.

Серед інших вимог – прискорення антикорупційних реформ, збереження незалежності Національного банку, гнучкого валютного курсу та поступове пом'якшення валютних обмежень лише за наявності відповідних умов.

За словами Железняка, конкретних термінів виконання нових вимог і переліку додаткових структурних маяків поки немає. Їх мають визначити в меморандумі після завершення переговорів із МВФ.

Україна та МВФ - останні новини

9 листопада місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу щодо другого та третього переглядів програми розширеного фінансування (EFF) для України.

При цьому Україна - найбільший боржник МВФ серед країн Європи та другий за рівнем заборгованості у світі.

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