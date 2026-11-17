Додатковий дефіцит фінансування України становитиме 32-34 млрд доларів у 2027 році.

Міжнародний валютний фонд суттєво погіршив прогноз щодо економіки України на 2026-2027 роки. В МВФ очікують скорочення ВВП на 0,5% цього року та ще на 1% наступного року, хоча попередній прогноз передбачав зростання економіки на 1% у 2026 році та 3,5% – у 2027-му. Про це повідомив керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей за підсумками переговорів із українською владою.

Зазначається, що попередня оцінка була переглянута через погіршення безпекової ситуації, посилення російських атак на економічну інфраструктуру та очікування, що війна триватиме протягом 2027 року.

У МВФ наголосили, що економічні перспективи України залишаються вкрай невизначеними, а ризики для економіки переважно спрямовані в бік погіршення. Війна продовжує завдавати значної шкоди населенню та економіці, а російські атаки дедалі частіше спрямовані на економічні об'єкти, енергетику та іншу цивільну інфраструктуру.

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На тлі очікуваного продовження війни зростають і потреби України у зовнішньому фінансуванні. За оцінками МВФ, додатковий дефіцит фінансування становитиме 32-34 млрд доларів у 2027 році та ще 17 млрд доларів у 2028 році. Фонд разом з українською владою працює над залученням міжнародної підтримки, необхідної для покриття цих потреб.

Окремо у МВФ звернули увагу на складну ситуацію в енергетичному секторі. Через значні пошкодження об'єктів генерації та передачі електроенергії галузь потребує додаткового фінансування й обладнання, а війна ускладнює ремонтні роботи.

За оцінкою Фонду, банківський сектор України залишається ліквідним і прибутковим, а рівень проблемних кредитів – низьким. У другому кварталі 2026 року кредитування зросло на 31,6% у річному вимірі. Водночас ризики для банків збільшуються через посилення російських атак на бізнес, логістичну та експортну інфраструктуру.

Україна та МВФ - останні новини

МВФ та Україна досягли значного прогресу в переговорах щодо другого та третього переглядів програми фінансування України на 8,1 мільярда доларів. За умови досягнення домовленості на рівні персоналу Україна зможе отримати наступний транш у розмірі 1,6 млрд доларів.

Україна витрачала до 3,7% ВВП щорічно у 2024-2026 роках на державне регулювання цін на світло та газ для населення. Міжнародний валютний фонд пропонує Києву два сценарії зменшення видатків, за одним з яких тарифи для населення мають зрости на понад 50%, а за другим – мінімум вдвічі, ідеться у жовтневому звіті МВФ.

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