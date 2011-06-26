Велосипедисти вимагають запровадити податок на мільйонерів

Велосипедна маніфестація на підтримку "податку на мільйонерів" пройшла у суботу в бельгійському місті Льовен, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ.

У акції, що зібрала близько ста прихильників їзди на велосипеді, брала участь сестра голови Європейської ради Хермана ван Ромпея - Тіне.

Учасники веломаніфестації закликали владу країни запровадити прогресивний податок для всіх осіб, чиє багатство перевищує 1 мільйон євро. Як стверджують учасники акції, це дасть змогу щороку поповнювати бюджет на 8 мільярдів євро.

За даними ЗМІ, в Бельгії 88 тисяч сімей мають мільйонні достатки.