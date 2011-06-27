Врятований моряками яхтсмен тримався на воді 4 години

Екіпаж яхти Військово-морських сил України «Антика», що цими днями бере участь в регаті крейсерських яхт на призи командуючого українського флоту «Кубок Криму», врятував яхтсмена, який 4 години боровся за життя у відкритому морі.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН капітан яхти «Антика» капітан 1 рангу запасу Андрій ЧЕРНІЙ, зазначивши, що врятований був членом екіпажу яхти «Прометей», що зазнала аварії під час шторму.

Як зазначив А.ЧЕРНІЙ, це сталося вчора близько 17.00. На етапі гонки «Балаклава - Феодосія», приблизно в п`яти морських милях від Ялти, він, перебуваючи на вахті, почув крик про допомогу.

«Думав – показалося, адже був дуже сильний вітер, дощ. Потім побачив у морі помах руки. Підняв «по тривозі» свій екіпаж, включили двигун (йшли під вітрилами), адже потрібно було зробити 3-4 повороти, щоб підійти до людини й забрати її...», - розповів офіцер запасу.

За його словами, коли яхтсмена підняли на борт, той практично не міг говорити, сказав лише, що його звуть Олег, із яхти «Прометей», капітан третього рангу запасу, 4 години провів у воді. Українські моряки (до складу екіпажу входять також старший лейтенант Андрій ЄГОРОВ і мічман Василь САХНО) надали колезі першу медичну допомогу, обігріли.

За словами А.ЧЕРНІЯ, «Антика» змінила курс, зайшла в Ялтинський порт і передала потерпілого місцевим медикам. Екіпаж вимушений тимчасово припинити участь у гонці, підключиться до неї лише в Артеку, на етапі «Артек - Севастополь». Але раніше екіпажу належить полагодити пошкоджені під час порятунку вітрила «Антики».

Як повідомив УНІАН начальник прес-центру - прес-секретар Командування ВМС України капітан 1 рангу Олег ЧУБУК, учора увечері командувач українського флоту адмірал Віктор МАКСИМОВ подзвонив до Ялти капітану яхти «Антика» і подякував А.ЧЕРНІЯ і очолюваний ним екіпаж за рішучі й сміливі дії з порятунку людини.

У приймальному покої Ялтинської міської лікарні агентству повідомили, що постраждалого, який поступив учора з діагнозом «неповне втоплення», вже виписано з лікарні.

Як стало відомо, другому члену екіпажу яхти «Прометей» (яхта «Прометей» - приватна, приписана до одного з севастопольських яхт-клубів) учора прийшли на допомогу представники МНС.

Крім того, вчора в умовах сильного шторму зазнали аварії ще декілька яхт - учасниць «Кубка Криму». Переважна більшість яхт (всього в гонках беруть участь 23 човни) прийшли в пункт призначення, але деякі були вимушені сховатися в бухті Артек.