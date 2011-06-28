Львівська «Батьківщина молода» відзначить ДК автопробігом

Львівська «Батьківщина молода» відзначить День Конституції автопробігом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної організації ВО "Батьківщина".

Автопробіг під гаслом "Захистимо Конституцію! Захистимо Україну!" стартує у Львові в День Конституції, 28 червня. Участь у заході братимуть кілька десятків активістів Львівської організації «Батьківщина молода».

Автоколона вирушить містом об 11.00 год. з вулиці І. Кривоноса (майданчик поблизу Високого Замку). Далі маршрут проляже вулицями Підвальна, І. Франка, В. Чорновола, Варшавська, пр. Т.Шевченка.