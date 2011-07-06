ВР має намір упорядкувати міжнародні автоперевезення

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо упорядкування міжнародних автомобільних перевезень)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 235 із 302 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається, що на причепи та напівпричепи, призначені для використання з вантажними автомобілями - тягачами окремі ліцензійні картки не оформляються.

Ним також передбачено, що до міжнародних перевезень пасажирів та вантажів допускаються транспортні засоби, на які є документи, що підтверджують їх відповідність вимогам щодо безпеки руху та екологічної безпеки країн, на територію яких передбачено в’їзд, ліцензійна картка на пасажирські транспортні засоби та транспортні засоби для перевезень небезпечних вантажів (тільки для транспортних засобів перевізників-резидентів), а також національні реєстраційні документи, документи стосовно страхування, номерні та розпізнавальні знаки.

Законопроектом передбачається з метою виконання перевезень небезпечних вантажів автомобільний перевізник повинен одержати відповідну ліцензію. Ним передбачено, що документами для здійснення внутрішніх перевезень вантажів є: для автомобільного перевізника - документ, що засвідчує використання транспортного засобу на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України; для водія - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, дорожній лист (крім фізичних осіб), товарно-транспортна накладна або інший визначений законодавством документ на вантаж, інші документи, передбачені законодавством України.

У разі перевезення небезпечних вантажів обов’язковими документами є: для автомобільного перевізника – ліцензія; для водія - ліцензійна картка, свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів, свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, письмові інструкції на випадок аварії або надзвичайних ситуацій.

У разі перевезення вантажів з перевищенням габаритних або вагових обмежень обов’язковим документом є дозвіл, який дає право на рух автомобільними дорогами України, виданий компетентними уповноваженими органами або документ про внесення плати за проїзд великовагових транспортних засобів.»

Ним передбачено, що у транспортних засобах, що здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, установлюються і використовуються контрольні пристрої - тахографи.

Водії транспортних засобів, що належать резидентам або нерезидентам України, зобов’язані допускати до перевірки тахографів посадових осіб урядового органу державного управління з питань контролю на автомобільному транспорті, надавати їм реєстраційні листки режиму праці та відпочинку водіїв - тахокарти, а також у разі, коли у транспортному засобі використовуються цифрові тахографи, роздруковувати на паперовому носії інформацію про роботу та відпочинок водіїв.».

Перевезення пасажирів та вантажів з третьої країни та/або в третю країну через територію України нерезидентами забороняється, якщо на це не видано відповідного дозволу центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту.