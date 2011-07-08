Комунальники брали гроші за щомісячне нищення пацюків

У Броварах викрито комунальне підприємство, яке завдало споживачам збитків на суму 1 106 458 гривень.

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУМВС України в Київській області.

Під час перевірки працівники міліції встановили порушення службовими особами 14-го та 15-го пунктів «Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій». Згідно із законодавством України, у формулі розрахунку витрат тариф на проведення дератизаційних робіт на один квадратний метр площі дератизації коштує 1,29 гривні. Дана ціна являється річною. Втім броварські комунальники розрахували тарифи таким чином, що жителі міста дану суму сплачували не раз на рік, а щомісяця. Такі розрахунки призвели до безпідставного завищення планових витрат з наданню вищевказаних послуг.

Наразі за матеріалами співробітників Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУМВС України в Київській області та міжрайонним прокурором порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою і службовим становищем).

На даний момент у справі триває слідство, проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи.