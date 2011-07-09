В Україні збудують 22 сучасні автосервіси

В Україні упродовж чотирьох років - до 2015 року планується збудувати 22 сучасні комплексні пункти автомобільного сервісу (ПАС) для водіїв.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, це передбачено Концепцією розвитку УГП «Укрінтеравтосервіс» в рамках розвитку інфраструктури автомобільного сервісу по напрямах основних автомобільних доріг загального користування відповідно до вимог Європейської угоди про роботу екіпажів транспортних засобів, що використовують міжнародні автомобільні перевезення.

Зокрема, на під`їздах до Києва буде збудовано п`ять пунктів автомобільного сервісу.

По одному пункту автомобільного сервісу планується збудувати на під`їздах до Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Харкова, Луганська, Мелітополя, Сімферополя, Херсона, Миколаєва, Кривого Рогу, Кіровограда, Кременчука, Сміли, Одеси, Любашовки, Вінниці і Тернополя.

Нові пункти автомобільного сервісу матимуть стоянки, щонайменше, на 30 машиномісць, зокрема, місця для стоянки вантажних транспортних засобів з небезпечними вантажами.

На них будуть облаштовані кімнати відпочинку водіїв, ресторан, їдальня, мийка і шиномонтаж для вантажних автомобілів і автобусів, служба з обслуговування тахографів, пункти інформаційного забезпечення маршрутної мережі. Вони будуть обладнані системою відеоспостереження, необхідними засобами зв`язку (телефон, Інтернет), надаватиметься можливість здійснити електричне підключення до рефрижераторного устаткування.

Охорона на таких пунктах здійснюватиметься цілодобово.

Нагадаємо, зараз в Україні діє 25 пунктів автомобільного сервісу.

Як зазначають у міністерстві, з будівництвом нових ПАСів практично по всій території країни відстань між пунктами автомобільного сервісу не перевищуватиме 225 км, що відповідає одному з основних критеріїв Європейської угоди про роботу екіпажів транспортних засобів за часом роботи і відпочинку водіїв.