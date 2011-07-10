Телефони з вуличних оголошень блокуватимуть автододзвоном

В Херсоні з несанкціонованою рекламою боротимуться за допомогою автоматизованої телефонної системи .

Як повідомив кореспонденту УНІАН керівник комунального підприємства «Господарська організація «Бюро естетики міського середовища та зовнішньої реклами» Юрій ГРЕЧИШКИН, на підприємстві встановлено автоматизовану телефонну систему, яка й має покласти край засмічуванню стін будинків, заборів і стовпів. Зокрема, вказана система щоденно з 8.00 до 17.00 безперервно дзвонить на ті номери, які вказані на несанкціонованих оголошеннях і чемно, але наполегливо інформує власників реклами про необхідність її демонтажу. Також порушникам повідомляється про адміністративну відповідальність за повторне розклеювання несанкціонованих оголошень.

«Ті, хто різноманітними дрібними рекламами захарастили півміста, просто вимушені будуть звільнити стіні житлових будинків, зупинки, опори тощо від такої нав’язливої і неестетичної форми розповсюдження інформації», - повідомив ЗМІ міський голова Херсона Володимир САЛЬДО.

За словами Ю.ГРЕЧИШКИНА, така система вже діє в кількох містах України і вже довела свою ефективність. Дуже рідко підприємства, які вдаються до рекламування своєї діяльності на оголошеннях, витримують «телефонну атаку» більше одного місяця і в подальшому вони вже не розклеюватимуть свої телефони на стовпах.

«Цим шляхом пішли Китай, Росія та інші країни. Що ж до України, то Херсон стане одним із міст-піонерів у впровадженні подібних заходів поряд із Києвом та Донецьком», - вважає В.САЛЬДО.

В той же час, керівництво зазначеного КП не повідомляє про вартість використання вказаної системи і скільки коштуватимуть комунальному підприємству масові телефонні дзвінки.