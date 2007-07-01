Ющенко на святкуванні річниці ВМС (10 фото)

18:44, 01 липня 2007
Разное
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Президент оглянув кораблі, озброєння та військову техніку

Президент України Віктор Ющенко і міністр оборони Анатолій Гриценко на церемонії покладання квітів до Меморіальної стіни на честь героїчної оборони Севастополя 1941-1942 рр.

Президент України Віктор Ющенко, міністр оборони Анатолій Гриценко і командувач ВМС України віце-адмірал Ігор Тенюх на церемонії покладання квітів до Меморіальної стіни на честь героїчної оборони Севастополя 1941-1942 рр.

Президент України Віктор Ющенко вручає офіцерський кортик випускникові Севастопольського військово-морського інституту ім. П. Нахімова

Президент України Віктор Ющенко виступає на церемонії святкування 15-ї річниці Військово-Морських Сил України в Севастополі

Віктор Ющенко оглядає кораблі, озброєння і військову техніку Військово-морських сил під час святкування 15-ї річниці ВМС України Президент України Віктор Ющенко і командувач ВМС віце-адмірал Ігор Тенюх оглядають кораблі, озброєння і військову техніку Військово-морських сил ОСУ під час святкування 15-ї річниці ВМС України

Віктор Ющенко оглядає кораблі, озброєння і військову техніку Військово-морських сил під час святкування 15-ї річниці ВМС УкраїниВіктор Ющенко з сином Тарасом і міністр оборони Анатолій Гриценко оглядають кораблі, озброєння і військову техніку Військово-морських сил під час святкування 15-ї річниці ВМС України

Президент України Віктор Ющенко виступає на церемонії святкування 15-ї річниці Військово-Морських Сил України в Севастополі

Команда корабля ”Славутич” вітає Президента України

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН

 

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