Ющенко на святкуванні річниці ВМС (10 фото)
18:44, 01 липня 2007
Разное
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Президент оглянув кораблі, озброєння та військову техніку
|Президент України Віктор Ющенко і міністр оборони Анатолій Гриценко на церемонії покладання квітів до Меморіальної стіни на честь героїчної оборони Севастополя 1941-1942 рр.
|Президент України Віктор Ющенко, міністр оборони Анатолій Гриценко і командувач ВМС України віце-адмірал Ігор Тенюх на церемонії покладання квітів до Меморіальної стіни на честь героїчної оборони Севастополя 1941-1942 рр.
|Президент України Віктор Ющенко вручає офіцерський кортик випускникові Севастопольського військово-морського інституту ім. П. Нахімова
|Президент України Віктор Ющенко виступає на церемонії святкування 15-ї річниці Військово-Морських Сил України в Севастополі
|Президент України Віктор Ющенко оглядає кораблі, озброєння та військову техніку на церемонії святкування 15-ї річниці Військово-Морських Сил України в Севастополі
|Команда корабля ”Славутич” вітає Президента України
Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН
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