Ющенко на святкуванні річниці ВМС (10 фото)

Президент оглянув кораблі, озброєння та військову техніку

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter