Авіакомпанія звільнила стюардесу за оральний секс у кабіні

Гонконгська авіакомпанія Cathay Pacific оголосила про звільнення двох своїх співробітників, повідомляє Agence France-Presse.

Фотографії відвертого характеру, на одній з яких дівчина у формі співробітниці Cathay Pacific займається оральним сексом з чоловіком у приміщенні, схожому на кабіну пілотів літака, з`явилися на початку серпня в гонконзькій пресі.

У Cathay Pacific було ініційоване службове розслідування, яке підтвердило достовірність знімків. Тим часом раніше висловлювалися припущення, що фотографії є підробкою, виготовленою з метою завдати шкоди іміджу Cathay. В авіакомпанії стверджують, що кадри були зроблені не під час польоту.

Чоловік, зображений на фотографіях, на умовах анонімності повідомив, що знімки були вкрадені з його особистого комп`ютера. У ЗМІ повідомлялося, що він був пілотом, офіційного підтвердження цим даним немає. Обличчя чоловіка на фотографії не видно.

Cathay Pacific - одна з найбільших авіакомпаній Гонконгу, зазначає Лента.ру. Вона входить до сімох авіаперевізників у світі, які одержали найвищий рейтинг у п`ять зірок за версією Skytrax.