У Києві знову почнуть вивозити припарковані автівки

У комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс» готові до виконання закону про евакуацію неправильно припаркованих автомобілів у разі його ухвалення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив начальник юридичного сервісу КП «Київтранспарксервіс» Костянтин БАШМАКОВ.

«В разі прийняття законопроекту неправильно припаркований автомобіль можна буде евакуювати лише у випадку, коли водія не буде за кермом. А якщо він з’явиться під час завантаження автомобіля, він зможе одразу його повернути, оформивши протокол на місці. Ми маємо в розпорядженні 27 евакуаторів із GPS, готових до застосування», - сказав він.

Також, за словами К.БАШМАКОВА, в разі ухвалення законопроекту №6480 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення» будуть розглянуті й нові розміри штрафів за неправильне паркування у зв’язку із «відсутністю чинників впливу на порушників».

Водночас правозахисник, член Громадської ради МВС України Володимир ЧЕМЕРИС розкритикував внесений на розгляд парламенту законопроект, який знову дозволить евакуацію неправильно припаркованих автомобілів.

На його думку, закон жодним чином не поліпшить ситуацію із неправильним паркуванням та заторами.

За його словами, цей законопроект не тільки не вплине на ситуацію на дорогах, а й стане величезним корупційним чинником в разі його прийняття.

«Коли евакуація була дозволена, проблема із паркуванням та заторами не була поборена, не буде поборена і зараз. Проблема в іншому - кількість транспортних засобів різко збільшилась, а ширина вулиць залишилась тією самою», - сказав В.ЧЕМЕРИС.

На його думку, київській владі «час подумати про проекти, які б могли збільшити кількість паркувальних місць, замість того, щоб пропагувати корупційні закони».