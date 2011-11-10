Старі київські трамваї на межі знищення

Голова Постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ звернувся до голови КМДА Олександра ПОПОВА з вимогою не допустити знищення історичних трамваїв та підстанцій на Пуща-Водицькій лінії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі О.БРИГИНЦЯ, за його словами, при реконструкції трамвайної лінії до Пущі-Водиці можуть бути знищені два старовинних трамвайних вагона, які збереглися у задовільному стані.

З проханнямпосприяти збереженню унікальних екземплярів і не допустити їхнього варварського знищення до О.БРИГИНЦЯ звернулась громадськість Києва.

«У народі кажуть: Ліс рубають – тріски летять. Так і тут: загалом хороша ідея, пов’язана з реконструкцією, може завдати шкоди технічним пам’яткам. На жаль, таке вже траплялось в історії Києва», - наголосив О.БРИГИНЕЦЬ.

Так, за його даними, 2 березня цього року у ході демонтажу та ліквідації трамвайної колії на Набережному шосе (біля станції метро «Дніпро») був знищений унікальний історичний трамвайний вагон «Пульман» 1909 року виготовлення, який 102 роки прослужив Києву. Таких трамваїв, на думку експертів, немає в музеях ні України, ні інших країн світу.

Зважаючи на ситуацію, О.БРИГИНЕЦЬ звернувся до О.ПОПОВА з вимогою не допустити знищення згаданих старовинних об’єктів, поки експерти не визначать їхню справжню історичну цінність.