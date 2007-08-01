Пожежа на Рівнеазоті: загинув робітник
12:10, 01 серпня 2007Разное
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Ще один з опіками потрапив до лікарні
У Рівному під час пожежі на ВАТ „Рівнеазот” один робітник загинув, ще один дістав опіки.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вчора о 15-й годині у корпусі № 401 із виробництва циклогексану, що знаходиться на капітальному ремонті, під час проведення вогневих та ремонтних робіт унаслідок спалаху парів легкозаймистої рідини виникла пожежа, в результаті якої загинув слюсар, а зварювальник із опіками був доставлений до обласної лікарні.
О 15:35 пожежа була ліквідована. Попередня її причина – порушення правил пожежної безпеки. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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