Пожежа на Рівнеазоті: загинув робітник

У Рівному під час пожежі на ВАТ „Рівнеазот” один робітник загинув, ще один дістав опіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, вчора о 15-й годині у корпусі № 401 із виробництва циклогексану, що знаходиться на капітальному ремонті, під час проведення вогневих та ремонтних робіт унаслідок спалаху парів легкозаймистої рідини виникла пожежа, в результаті якої загинув слюсар, а зварювальник із опіками був доставлений до обласної лікарні.

О 15:35 пожежа була ліквідована. Попередня її причина – порушення правил пожежної безпеки. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.