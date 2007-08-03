Пожежа на нафтобазі у Львові : під загрозою опинилася половина міста

Сьогодні у Львові близько 6.00 на складах нафтобази, що знаходиться неподалік старовинної центральної частини міста на вул. Пластовій, виникла пожежа.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Головного управління МНС у Львівський області, генерал-майор Сергій ДМИТРОВСЬКИЙ, який разом з першими підрозділами пожежників прибув на місце події.

За його словами, для ліквідації пожежі на території нафтобази оперативно були задіяні спецпідрозділи МНС. Пожежу було ліквідовано за дві години. Повністю згоріли складські приміщення нафтобази, 5 цистерн з бензином, пожежникам вдалось запобігти загорянню двох цистерн з бензином.

На даний час на місці надзвичайної події проводяться ліквідаційні роботи та охолодження цистерн.

На місті працюють представники служби медичних катастроф, потерпілих немає.

“Якби стався вибух бензину та нафтопродуктів, полум’я охопило б половину Львова, адже нафтобаза знаходиться поблизу потужних підприємств, таких як лакофарбовий завод та інші”, - зазначив С.ДМИТРОВСЬКИЙ.

За його словами, “оперативні дії рятувальників забезпечили швидку ліквідацію пожежі у старовинній частині Львова, що не призвело трагічних наслідків”.

Інформацію про пожежу кореспондент УНІАН отримав від мешканців вулиць, прилеглих до місця розташування нафтобази, які, побачивши полум’я та задимлення на території нафтобази, почали виходити з квартир, а дехто навіть припускав, що території нафтобази переховують цистерни з фосфором, які вивезли з Ожинова.