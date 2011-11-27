20 картин Рабіндраната Тагора виявилися підробкою
02:36, 27 листопада 2011Разное
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Скандал на ювілейній виставці
Індійськіхудожникивимагають розслідуванняінцидентуз фальшивимикартинаминавиставцівчестьлауреатаНобелівськоїпреміїРабіндранатаТагора, повідомляєБі-бі-сі.
На думкуекспертів, двадцятьз 23полотен,яеі нібитоналежалипензлюТагора,є підробками.
Вонивважають,що шахраїсподівалисяпродатикартини післявиставки.
Тагор, видатнийбенгальськийписьменник, музикант іхудожник, став першимнеєвропейців, який вигравНобелівськупреміюу галузі літературив 1913році.
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