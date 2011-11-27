20 картин Рабіндраната Тагора виявилися підробкою

Скандал на ювілейній виставці

Індійськіхудожникивимагають розслідуванняінцидентуз фальшивимикартинаминавиставцівчестьлауреатаНобелівськоїпреміїРабіндранатаТагора, повідомляєБі-бі-сі.



На думкуекспертів, двадцятьз 23полотен,яеі нібитоналежалипензлюТагора,є підробками.



Вонивважають,що шахраїсподівалисяпродатикартини післявиставки.



Тагор, видатнийбенгальськийписьменник, музикант іхудожник, став першимнеєвропейців, який вигравНобелівськупреміюу галузі літературив 1913році.

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