20 картин Рабіндраната Тагора виявилися підробкою

02:36, 27 листопада 2011
Разное
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Скандал на ювілейній виставці

Індійськіхудожникивимагають розслідуванняінцидентуз фальшивимикартинаминавиставцівчестьлауреатаНобелівськоїпреміїРабіндранатаТагора, повідомляєБі-бі-сі.

На думкуекспертів, двадцятьз 23полотен,яеі нібитоналежалипензлюТагора,є підробками.

Вонивважають,що шахраїсподівалисяпродатикартини післявиставки.

Тагор, видатнийбенгальськийписьменник, музикант іхудожник, став першимнеєвропейців, який вигравНобелівськупреміюу галузі літературив 1913році.

 

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